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Чоловік зґвалтував та обікрав матір друга

zgvaltuvav zhinku33-річний чоловік напав, зґвалтував та відібрав у жінки гроші, а після цього втік. Нещастя трапилося у Тернополі 21-го січня, повідомляють у поліції.

Потерпіла – уродженка обласного центру, 1962 року народження. Жінка впродовж п’яти років перебувала на заробітках за кордоном. Квартиру залишила на сина, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та зловживав спиртним.

У ході слідства з’ясувалося, що чоловік ключі від власного житла дав товаришу, аби той пожив у нього, допоки не помириться з дружиною.

Маму про квартиранта не попередив, а жінка, бажаючи зробити сюрприз дитині, повернулася із заробіток без попередження. Коли приїхала – в квартирі нікого не було.

Близько п’ятої ранку, – пригадує потерпіла, – вона почула, що хтось намагається увійти до оселі. Коли відчинила двері, побачила незнайомого п’яного чоловіка, який просив його пустити, аби він міг взяти зарядне до телефону. Жінка відмовила та зачинила двері.

Через деякий час невідомий повернувся і сказав, що привів її сина, але у стані алкогольного сп’яніння. Тернополянка відімкнула і підозрюваний напав на неї. Кілька разів він вдарив жінку в обличчя руками, а потім стиснув горло та зґвалтував.

Після цього прихопив 700 євро й утік. Жінка за допомогою звернулася до медиків та поліції. Вона описала нападника. За дванадцять годин підозрюваного затримали. Чоловік перебував в районі залізничного вокзалу. Іноземну валюту встиг обміняти на гривні і частину з них витратити.

Встановивши особу підозрюваного стало відомо, що це – уродженець села Паївка Гусятинського району. У травні 2017 року він звільнився з місць позбавлення волі, де майже сім років відбував покарання за розбійний напад.

Зловмиснику оголосили підозру відповідно до статті 152 ККУ – зґвалтування із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи та статтю 187 частина 2 – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм.

З місця злочину експерти вилучили речові докази і направили їх на експертизу. Триває слідство, пише «Досьє 102».

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