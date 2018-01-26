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В аварії на Львівщині загинула жителька Тернопільщини

PM746image002Поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП на Львівщині, внаслідок якої загинула мешканка Тернопільщини.

Аварія сталася 25 січня о 20.30 на вулиці Стоянівській у місті Радехів.

За інформацією Відділу комунікації поліції Львівської області, зіткнулися автомобіль «Мерседес Бенц С-300», яким керував 48-річний львів’янин, з автомобілем «Фольксваген Вента» під керуванням 48-річного мешканця Тернопільської області.

Від отриманих травм пасажирка «Фольксвагена», 48-річна мешканка Тернопільської області, загинула на місці події.

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Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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