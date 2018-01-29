Через зловживання службовців школярі залишилися без даху над головою

На Тернопільщині через зловживання службовців школа залишилась з неперекритим дахом.

Встановлено, що підрядники будівельної фірми, упродовж вересня-грудня 2017 року здійснили розтрату коштів державного бюджету України, виділених на проведення реконструкції будівлі школи ЗОШ І-ІІІ ступенів в одному із сіл Бучацького району Тернопільської області, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Відповідно до запланованих робіт з облаштування даху над частиною школи, перекриття мало б відбутися до кінця грудня 2017 року, однак до сьогодні дах над частиною будівлі не перекритий. Збитки становлять понад 300 тисяч гривень.

Злочин викрито спільно працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області та Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Теребовлянська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) стосовно службових осіб будівельної організації.