На Збаражчині водій Audi збив маму з донькою і втік з місця аварії

29 січня на Збаражчині в селі Лози водій Audi збив маму з донькою і втік з місця аварії.

Потерпілих з травмами госпіталізували до лікарні.

У 36-річної жінки забій грудного відділу хребта, закрита черепно-мозкова травма та струс. У її 19-річної доньки забійна рана надбрівної ділянки голови, закрита черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Про це пише «Досьє 102».

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. За попередніми даними, аварія трапилася близько 20:00. Ділянка дороги практично не освітлена. Через дві години після автопригоди, правоохоронці знайшли винуватця аварії. Це – 26-річний житель села Бодаки.

Водій у скоєному зізнався. Чоловік каже, що на момент ДТП у його автівці марки Audi 80 не працювала права фара і він не помітив, що збив людей. Відчув лише удар та зупинився за метрів 200-250 від місця пригоди. Проте нікого не побачив і поїхав далі. Потерпілі йшли узбіччям дороги на зустріч транспортним засобам.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.