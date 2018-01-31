Біля смт. Дружба перекинулась фура з товаром

До лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди потрапили водій та двоє пасажирів.

В Теребовлянському районі між селами Кровінка та смт. Дружба, на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, перекинувся вантажний автомобіль марки MAN. Аварія трапилася близько 10 години 31 січня, повідомляють у поліції.

Даний транспорт вранці виїхав з товаром із смт. Березовиця та рухався в напрямку Копиченець. Автомобіль з'їхав у кювет та врізався в дерево, проте слідів гальмування на дорозі нема.

Причину автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

Після огляду медиків і водія, і його двох пасажирів відпустили.