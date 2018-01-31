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Силовики затримали відомих тернопільських активістів? (Фото)

27497479 1569245156445005 2За попередньою інформацією, сьогодні 31 січня 2018 року в Тернополі працівники правоохоронних органів затримали відомих тернопільських активістів Олексія Станька та Михайла Іваненка, пише TeNews.

Мова йде про вимагання грошової винагороди за послуги громадських організацій. Фото з місця події надіслали очевидці на електронну адресу нашого видання.

Голова проводу ГО "Ідея Нації" написав на своїй сторінці в ФБ:

"SOS !!!!!!!!!!!!! В даний час у м. Тернополі 8 невідомих осіб при свідках викради громадського активіста, керівника Тернопільського обласного осередку ГО «Ідея Нації» та повезли у невідомому напрямі.
Після чого дружині Олексія Наталі задзвонили на приватний телефон і повідомили, що він в прокуратурі, але спілкуватися з ним вони не допускають. Натомість звинувачення також ніяких не висувають, а особа, що представлялась працівником прокуратури не називає своє ім’я, а в даний час вже не підіймає телефон.
Натомість дружина Олексія Наталя написала заяву у Національну поліцію про викрадення.
Про розвиток подій буду повідомляти. Планую виїжджати на Тернопіль".

O Stahiv

Сайт Тернополяни пише шо Олексія Станька затримала поліція.

Наразі, наші журналісти намагаються знайти підтвердження цією інформації. Силові структури не підтверджують цієї інформації але і не спростовують.

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