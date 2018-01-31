Силовики затримали відомих тернопільських активістів? (Фото)

За попередньою інформацією, сьогодні 31 січня 2018 року в Тернополі працівники правоохоронних органів затримали відомих тернопільських активістів Олексія Станька та Михайла Іваненка, пише TeNews.

Мова йде про вимагання грошової винагороди за послуги громадських організацій. Фото з місця події надіслали очевидці на електронну адресу нашого видання.

Голова проводу ГО "Ідея Нації" написав на своїй сторінці в ФБ:

"SOS !!!!!!!!!!!!! В даний час у м. Тернополі 8 невідомих осіб при свідках викради громадського активіста, керівника Тернопільського обласного осередку ГО «Ідея Нації» та повезли у невідомому напрямі.

Після чого дружині Олексія Наталі задзвонили на приватний телефон і повідомили, що він в прокуратурі, але спілкуватися з ним вони не допускають. Натомість звинувачення також ніяких не висувають, а особа, що представлялась працівником прокуратури не називає своє ім’я, а в даний час вже не підіймає телефон.

Натомість дружина Олексія Наталя написала заяву у Національну поліцію про викрадення.

Про розвиток подій буду повідомляти. Планую виїжджати на Тернопіль".

Сайт Тернополяни пише шо Олексія Станька затримала поліція.

Наразі, наші журналісти намагаються знайти підтвердження цією інформації. Силові структури не підтверджують цієї інформації але і не спростовують.