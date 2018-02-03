У Тернопільській області побільшало заповідників

Завдяки обласному управлінні екології та природних ресурсів на Тернопільщині стало більше заповідних територій та об’єктів.

Серед них: - гідрологічний заказник «Гнізненський», що у Збаразькому районі площею 44,7 га. Територія заказника охоплює заплаву річки Гнізна за межами населених пунктів Базаринської сільської ради. Оголошений з метою охорони, збереження у природному стані та раціонального використання типових водно-болотних комплексів, місць зростання рідкісних видів рослин.

- Ландшафтний заказник «Кружляк» у Тернопільському районі площею 6,0 га, територія якого охоплює заболочену заплаву річки Гніздечна на північно-західній околиці с. Байківці. Оголошений з метою охорони та збереження у природному стані типового природного ландшафтну, оселищ рідкісних та зникаючих видів рослин.

- Комплексна пам’ятка природи «Урочище «Пустельня» у Заліщицькому районі площею 3,0 га. що у кв.61 (вид.3,4) державного підприємства «Бучацьке лісове господарство». Оголошена з метою охорони. збереження та раціонального використання у природному стані геологічного травертинового утворення з десятками джерел, лісовим озерцем і водоспадом, місць зростання рідкісних та зникаючих видів рослин, вікових дерев.

- Гідрологічна пам’ятка природи «Джерело Божої любові» у Тернопільському районі площею 0,03 га. Джерело питної води, що має еколого-освітню, історико-культурну, господарську та естетичну ціннність знаходиться на території Великоберезовицької селищної ради, при в’їзді в село Кип’ячка

- Ботанічна пам’ятка природи «Кальненський ясен» у Козівському районі площею 0,02 га. Дерево ясена звичайного віком понад 150 років зростає у селі Кальне поряд з дерев’яною церквою Святого Миколая.

Зазначимо, що природно-заповідний фонд області має у своєму складі 639 територій та об’єктів загальною площею 123,23 тис. га (8,91% території області).