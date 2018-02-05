П’яна бійка завершилася загибеллю чоловіка

Розпивання спиртних напоїв спровокувало бійку, в результаті якої помер 45-річний житель Березовиці. Нещастя трапилося 30 січня.

Лікар травмпункту повідомив поліцію про те, що до них бригада швидкої з тілесними ушкодженнями госпіталізувала чоловіка, 1972 року народження.

У нього медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи кісток лицевого черепа, забої обличчя та нижніх кінцівок. Окрім того, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За попередньою інформацією правоохоронців, травми потерпілий отримав після суперечки з 31-річним товаришем. Вони розпивали алкоголь та в якийсь момент розпочалася суперечка. Односельчанин схопив пляшку і вдарив знайомого в обличчя, а після того ще кілька разів наніс удари в область голови. Побачивши, що знайомий стікає кров’ю, він викликав швидку.

Медики добу намагалися врятувати чоловіка, але їм це не вдалося, оскільки через удари утворилися крововиливи.

Тепер 31-річному чоловікові загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років.