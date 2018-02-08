Злодій, який хотів обікрасти квартиру, опинився у пастці

Злодій, який заліз до чужої квартири, опинився у пастці.

Повідомлення від сусідки про сторонніх людей у квартирі на вулиці Золотогірський поліцейські отримали 7 лютого близько 12:00.

Жінка почула дивні звуки із житла через стінку. Вона знала, що власники в цей час перебувають на роботі. Її слова підтвердила й господиня квартири, якій та зателефонувала.

На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група, бійці корду, поліція.

Квартира і сусідки, і потерпілої знаходилися поруч на четвертому поверсі. Жінка після того, як викликала силовиків, закрила на ключ двері спільного коридору, заблокувавши невідому особу всередині, а сама також покинула житло.

Загальні двері правоохоронці виламали. Зайшовши до житла, сторонніх осіб вони не побачили, але всюди валялися розкидані речі. Оскільки підозрюваний втекти не мав як, силовики почали обшукувати житло. Сторонню особу знайшли на добудованому горищі. Чоловік заховався між старими речами. Його затримали.

У ході перевірки з'ясувалося, що крадій – 29-річний мешканець Івано-Франківської області. Чоловік неодноразово судимий за майнові злочини. Минулого року він звільнився з місць позбавлення волі. Вирішується питанння про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення підозри. Окрім цього оперативники перевіряють даного чоловіка на причетність до інших злочинів. Триває слідство, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.