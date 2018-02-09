Тернопільські школи закривають на карантин

З 10 лютого призупинять навчання у всіх загальноосвітніх школах, спортивних, мистецьких школах та інших закладах позашкільної освіти.

Таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ у Тернополі. Карантин буде до 17 лютого.

У дошкільних навчальних закладах навчання триватиме. Проте кожного ранку будуть проводитися огляди дітей у цих установах медичними працівниками.

Окрім того, комісія зобов’язала у місцях масового скупчення людей ввести масковий режим, зокрема, у медичних закладах, а також посилити дезінфекцію транспортних засобів і приміщень.