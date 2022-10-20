Увага! Шахраї все частіше використовують соцмережі для своїх оборудківв

Останнім часом почастішали випадки шахрайства через соціальну мережу. Шахраї від імені друзів чи знайомих просять допомоги . Схема доволі проста. Невідомі зламують особистий акаунт користувачів і від їх імені пишуть усім підписникам повідомлення: «Привіт! У тебе є на картці кошти терміново позичити до завтра?». За минулу добу двоє тернополян потрапили у такі пастки.

У мережі Instagram близькі друзі звернулися з проханням термінової фінансової допомоги. Люди думали, що допомагають знайомим, натомість збагатили аферистів. Найчастіше зловмисники просять незначні суми, однак саме так їм вдається заробити на довірі майже стовідсотково. 22-річна тернополянка «допомогла подрузі» і втратила 1500 гривень, а інша 21-річна жертва – 1250 гривень. Лише через декілька годин друзі повідомили, що до їх сторінок в соцмережі добралися кіберзлодії. Потерпілі звернулися до поліції з заявою про шахрайські дії. Слідчі встановлюють особи зловмисників. Працівники поліції застерігають: якщо ви отримали текстове повідомлення від свого знайомого перерахувати йому кошти, ні в якому разі не поспішайте це робити. Зателефонуйте другові, аби пересвідчитись, чи саме він потребує Вашої допомоги!