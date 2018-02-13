У аварії на Гусятинщині семеро пострадалих, серед них – троє сестричок

Внаслідок аварії до лікарні потрапило семеро людей, серед травмованих – троє сестричок.

Не розминулося два автомобілі між селищем Гримайлів та селом Оленівка Гусятинського району 10 лютого близько 15 години.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій транспортного засобу марки Chevrolet Aveo не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з автомобілем Peugeot Expert.

Внаслідок ДТП бригада швидкої медичної допомоги в лікувальні заклади Тернополя доправила потерпілих з двох автівок.

Серед травмованих троє сестричок – 2004, 2012 та 2016 років народження. У всіх діток забої, а в найменшої дівчинки ще й закритий перелом стегнової кістки зі зміщенням. Вони перебували в салоні автомобіля марки Peugeot Expert.

З забоями колінного суглобу та плеча звернулася до медиків мама дітей, а у бабусі малечі лікарі констатували перелом плечової кістки.

Потрапили до лікарні і водій та пасажир з іншого автомобіля.

Триває слідство, пише «Досьє 102».