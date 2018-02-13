З посвідченням далеко не заїдеш. З 1 березня посвідчення не діятиме, лише «Картка тернополянина»

З першим днем весни безкоштовний пільговий проїзд буде доступний лише для тих, хто має електронний квиток - пільгову «Картку тернополянина».

Нагадаємо, що з початку січня у всьому громадському транспорті Тернополя запрацювала електронна система оплати за проїзд. До 1 березня пільговики у тролейбусах мають змогу їздити ще за посвідченням. Для того, щоб надалі безкоштовно користуватися громадським транспортом, пільговикам потрібно оформити «Картку тернополянина». Не стосується це впровадження учасників бойових дій, які і з 1 березня надалі їздитимуть за посвідченням.

Зробити «Картку тернополянина» можна в управлінні соціальної політики за адресою вул. Лисенка, 8, або у Оператора електронних систем міста за адресою вул. В. Чорновола 1, ІІ поверх. Із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення.

Картка для пільговиків виготовляється безкоштовно впродовж 20-25 робочих днів.