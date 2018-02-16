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Двоє студентів з Тернополя продавали дівчат за кордон

64Зарплату від трьох до шести тисяч доларів в місяць пропонували двоє молодих тернополян дівчатам, які погоджувалися працювати за кордоном.

Оголошення про пошук кандидатів роботодавці розмістили на сайтах в соцмережах. Єдина вимога – приємна зовнішність та вік до двадцяти п’яти років.

Це оголошення зацікавило працівників відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми в Тернопільській області. За словами керівника відділу Олександра Буняка, документувати діяльність цих роботодавців вони почали ще з жовтня минулого року. У ході перевірок з’ясувалося, що дует займався торгівлею людьми.

Нелегальний бізнес в обласному центрі облаштувало двоє знайомих – 20-річний молодик та 21-річна дівчина. Обоє – студенти одного з місцевих вишів.

Вони через Інтернет шукали бажаючих працювати у Туреччині та ОАЕ у Дубаї. Спілкувалися в соцмережах. Про специфіку роботи розповідали після того, як дізнавалися, що кандидатки перебувають у складних матеріальних умовах – мають на вихованні дітей, хворих батьків та інші фінансові проблеми. Обов’язковою вимогою була надіслана фотографія та копія паспорту.

Коли дівчата погоджувалися з усіма умовами, роботодавці починали готувати документи на виїзд. Вони брали на себе усі фінансові витрати на виготовлення паспортів, віз, купівлю авіаквитків. Ці гроші, як стало відомо у ході перевірки, а це близько 400 доларів, їм повертали іноземні замовники.

Тернополяни відправляли фотографії в Дубаї та Туреччину й іноземці повідомляли, яка працівниця і кому потрібна. За дівчину, яка підходила звідники отримували від 500 до 1000 доларів.

Місячна зарплата української дівчини за кордоном становила близько 12 000 доларів. Половину господар забирав, а половину видавав, як зарплату.

Відомо, що попалися на вудочку дві дівчини – з Тернополя та Львова. Спочатку вони погодилися на усі умови, але згодом злякалися і вирішили звернутися за допомогою до правоохоронців.

15 лютого дівчата мали вилітати на роботу з аеропорту «Київ», проте зробити це їм завадили оперативники.

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Уже в Тернополі правоохоронці провели санкціональні обшуки під процесуальним керівництвом прокуратури у помешканнях самих роботодавців. У них вилучили мобільні телефони з переписками, комп’ютерну техніку, записники, флешки, гроші, отримані від незаконного заробітку та копії паспортів завербованих дівчат.

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За попередньою інформацією, за кордон за цією схемою потрапили близько п’яти дівчат з Хмельниччини, Рівного, Вінничини та Запоріжжя.

Злочинному дуету загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої, повідомляє «Досьє 102».

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