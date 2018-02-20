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Деталі смерті тернопільської заробітчанки в Італії
Нещодавно мережу сколихнуло вбивство нашої заробітчанки в Італії.
Нагадаємо, що тiло 30-річної Оксани Яцків уродженки селища Коропець Тернопільської області знайшли в італійському місті Неаполь на залізничній колії.
Оксана працювала в Італії нелегально вже 2 роки. Мати тиждень шукала дочку та згодом її знайшли мертвою. Сиротами залишилося двоє діток.
Оксану Яцків сильно побили і покинули помиpaти на залізничній колії неподалік від станції Кампі Флергей.
Інформацію про cмepть Оксани підтвердили і в Генеральному консульстві України в Неаполі.
Прокуратура Італії за фактом виявлення тiла відкрила кримiнальне провадження, триває слiдство. Деталі у сюжеті на телеканалі «Україна»:
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Понеділок, 19 лютого 2018
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Вівторок, 13 лютого 2018
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Понеділок, 25 грудня 2017
Понеділок, 25 грудня 2017
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Понеділок, 04 грудня 2017
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П'ятниця, 10 листопада 2017
П'ятниця, 10 листопада 2017
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Неділя, 29 жовтня 2017
Неділя, 29 жовтня 2017
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Військова служба за контрактом
Неділя, 08 жовтня 2017
Неділя, 08 жовтня 2017
На військову контрактну службу запрошуються чоловіки і жінки віком від 18 до 60 років.
Допоможіть врятувати дитину!
Неділя, 01 жовтня 2017
Неділя, 01 жовтня 2017
Владочка живе надією! Її дитинство це - уколи, крапельниці, нескінченний діаліз, біль і кахельні стіни процедурних кабінетів.