Нещодавно мережу сколихнуло вбивство нашої заробітчанки в Італії.

Нагадаємо, що тiло 30-річної Оксани Яцків уродженки селища Коропець Тернопільської області знайшли в італійському місті Неаполь на залізничній колії.

Оксана працювала в Італії нелегально вже 2 роки. Мати тиждень шукала дочку та згодом її знайшли мертвою. Сиротами залишилося двоє діток.

Оксану Яцків сильно побили і покинули помиpaти на залізничній колії неподалік від станції Кампі Флергей.

Інформацію про cмepть Оксани підтвердили і в Генеральному консульстві України в Неаполі.

Прокуратура Італії за фактом виявлення тiла відкрила кримiнальне провадження, триває слiдство. Деталі у сюжеті на телеканалі «Україна»: