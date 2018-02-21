У Тернополі боротимуться за прозорість благодійних внесків в освіті

Сьогодні проблема використання благодійних внесків батьків у навчальні заклади викликає чимало запитань. Як зробити так, щоб благодійні внески батьків використовувалися прозоро та були спрямовані на покращення якості дошкільної освіти? Як батькам контролювати рух коштів? Відповідь на ці та інші питання можна знайти на зустрічі-дискусії «Благодійні внески в освіті: шлях до прозорості», яка відбудеться у середу, 21 лютого.

Річ у тім, що зараз у дитсадках недостатньо місць для діток. А ті дошкільнята, які потрапили в садок, не можуть отримувати належну освіту за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Недостатнє фінансування і його непрозоре використання призводять до того, що директори ДНЗ звертаються до батьків за дофінансуванням. Вони просять про «добровільно-примусові благодійні внески». Власне тому у Тернополі одним з ключових питань є формування чіткого механізму використання коштів ДНЗ, як з бюджету, так і благодійних внесків.

Зазвичай батьки надають кошти до ДНЗ у готівковій формі, і ці кошти не документуються відповідно до законодавства. Відтак, згодом немає підстав для звітності. Дані про приватні витрати на освіту, підтверджують, що домогосподарства вкладають гроші переважно у поточні витрати освітніх закладів.

Сьогодні в Україні найбільше дітей отримують дошкільну освіту у комунальних ДНЗ, фінансування яких здійснюється з місцевих бюджетів. Тобто, власником та розпорядником коштів є Управління освіти відповідних місцевих органів влади.

Однією з проблем є те, що не завжди враховується думка усіх батьків щодо залучення та використання коштів. Часто ці рішення приймає певна група батьків, а всі решту змушені долучатися.

Саме тому Українська Галицька партія ініціює зустріч-дискусію «Благодійні внески в освіті: шлях до прозорості».

Відбудеться вона за адресою: Живова 1, видавництво "Збруч", конференц-зал "Комфорт-Оптики", 7 поверх, 702 кабінет.

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