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Добровольці та правоохоронці їздитимуть у громадському транспорті Тернополя задарма

пенсіонери проїздДобровольці та правоохоронці їздитимуть у громадському транспорті Тернополя задарма. Таке рішення прийняли 21 лютого на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Учасники-добровольці антитерористичної операції при наявності посвідчення відповідного зразка, виданого Тернопільською обласною держадміністрацією, та пільгової картки тернополянина їздитимуть у міських маршрутках та тролейбусах безкоштовно.

А представники правоохоронних органів отримають неперсоніфіковані електронні квитки на пільговий проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування у Тернополі.

Звернемо увагу, безкоштовне перевезення відбуватиметься при пред’явленні посвідчення відповідного зразка та пільгової картки тернополянина без обмежень у часі та у кількості.

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