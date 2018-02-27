Через мороз та алкоголь до лікарні потрапили троє людей

Через сильний мороз та алкоголь до лікарні потрапили троє людей.

26 лютого до реанімаційного відділення Теребовлянської центральної районної клінічної лікарні, госпіталізовано двох чоловіків.

Одного, мешканця села Ласківці Теребовлянського району, 1970 року народження, безробітного, з обмороженням верхніх кінцівок, без свідомості та в стані алкогольного сп’яніння виявили на вулиці місцеві жителі. Іншого, жителя Теребовлі, 1980 року народження, із загальним переохолодженням організму, без свідомості та в стані алкогольного сп’яніння виявили працівники екстреної медичної допомоги в райцентрі на вулиці Ломоносова, 12. Стан обох потерпілих – важкий, без свідомості.

Цього ж дня, до приймального відділення Тернопільської комунальної лікарні №1 госпіталізовано з обмороженням обох кистей та стоп жителя села Мечищів Бережанського району, 1968 року народження, інваліда ІІ-ї групи. Чоловіка, що перебував у стані алкогольного сп’яніння виявили родичі на подвір’ї власного будинку. Стан потерпілого – задовільний.

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області звертається до всіх громадян з проханням бути обачними під час ускладнення погодних умов. Пам'ятайте! Навіть нетривале переохолодження організму може серйозно позначитися на здоров'ї. Не зайве також нагадати, що зловживання алкоголем є першопричиною лиха. Адже спиртні напої, хоч і викликають ілюзію зігрівання, однак сприяють високій та швидкій втраті тепла, внаслідок чого переохолодження організму наступає значно швидше.