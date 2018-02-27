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Житель Теребовлянщини шукав дівчат для інтимної роботи

povii 5463 27Житель Теребовлянщини вербував жінок для роботи повіями у Польщі. На його оголошення про високооплачувану роботу відгукнулася наша краянка. У ході розмови вона зрозуміла в чому полягатиме її роботи й звернулася до поліції.

39-річного мешканця райцентру оперативники піймали на гарячому. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У ході розслідування стало відомо, що він через своїх друзів та знайомих шукав молодих жінок віком від 20 до 30 років модельної зовнішності. Роботодавець пропонував охочим підзаробити місця прибиральниць у готельних комплексах. Зарплата у місяць там мала бути в межах п’ятисот євро. Коли дівчата погоджувалися, чоловік розповідав й про альтернативу із доходом, який в 3-4 рази перевищував попередню суму.

За 1,5-3 тисячі доларів дівчата мали працювати повіями у борделях. Двоє мешканок Тернопільської області погодилися на пропозицію торгувати тілом.

У червні минулого року правоохоронці затримали роботодавця разом із двома заробітчанками та водієм на пункті державного пропуску «Шегині».

Вербувальника затримали і йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті149 КК України - вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Оперативники з'ясували, що «заробітчанки» мали працювати у нічному клубі міста Згожелець. За кожну завербовану жінку бізнесмену обіцяли винагороду в розмірі 500 доларів США. Із власниками борделю при розважальному закладі мешканець Тернопілля познайомився, коли перебував у Польщі на заробітках.

Жінок, які встигли перетнути кордон раніше, роботодавці оформляли офіціантами, покоївками та прибиральницями, хоча насправді вони надавали сексуальні послуги чоловікам за гроші.

Підозрюваний у торгівлі людьми у скоєному зізнався. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Долю жителя Теребовлянщини вирішуватиме тепер суд.

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