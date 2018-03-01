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З початком весни контролери розпочнуть «полювання на зайців»
З початком весни у громадському транспорті Тернополя «зайців» штрафуватимуть.
Нагадаємо, що від початку року у тернопільських маршрутках та тролейбусах запрацювала електронна система проїзду.
З середини січня контролери почали перевіряти наявність у пасажирів проїзного квитка виданого валідатором. Досі пасажири без квитка або які мали квитки невідповідного зразка отримували усне попередження. Проте уже з 1 березня усіх пасажирів громадського транспорту, які не матимуть разового документу на право проїзду (квитка), роздрукованого з валідатора, штрафуватимуть у 20-ти кратному розмірі від вартості проїзду. Зокрема, розмір штрафу за безквитковий проїзд у тролейбусі становитиме 60 та 80 грн., у маршрутках – 80 та 100 грн. відповідно.
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