На масиві Дружба зіткнулися три іномарки: є постраждалі.

Аварія сталась у середу, 28 лютого, близько 14:30 год. на вулиці Тролейбусній, 14., пише 0352.ua.

За інформацією патрульної поліції Тернополя, ДТП трапилась за участі трьох автівок: Mercedes, Skoda та Opel.

Водія «Опеля» госпіталізували у лікарню, а також пасажирів цієї автівки 27-річну жінку і чоловіка. Швидка медична допомога до лікарні також забрала пасажирку автомобіля «Шкода».

Водіїв автівок доставлено в медичний заклад для перевірки на стан алкогольного сп'яніння.

Наразі з'ясовуються усі обставини ДТП. На місці працювала слідчо-оперативна група.