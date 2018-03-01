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На масиві Дружба зіткнулися три іномарки: є постраждалі
На масиві Дружба зіткнулися три іномарки: є постраждалі.
Аварія сталась у середу, 28 лютого, близько 14:30 год. на вулиці Тролейбусній, 14., пише 0352.ua.
За інформацією патрульної поліції Тернополя, ДТП трапилась за участі трьох автівок: Mercedes, Skoda та Opel.
Водія «Опеля» госпіталізували у лікарню, а також пасажирів цієї автівки 27-річну жінку і чоловіка. Швидка медична допомога до лікарні також забрала пасажирку автомобіля «Шкода».
Водіїв автівок доставлено в медичний заклад для перевірки на стан алкогольного сп'яніння.
Наразі з'ясовуються усі обставини ДТП. На місці працювала слідчо-оперативна група.
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Новини тернополян
Вивчити іноземну мову можна безкоштовно
Понеділок, 26 лютого 2018
Понеділок, 26 лютого 2018
В обласній бібліотеці для молоді можна вивчати безкоштовно іноземні мови. Від присутніх потрібно лише – ініціативність та бажання навчатись.
День народження організації Ротарі: 113 років добрих справ
П'ятниця, 23 лютого 2018
П'ятниця, 23 лютого 2018
Сьогодні, 23 лютого 2018 року, виповнюється 113 років унікальній міжнародній громадській організації – Ротарі. Вона об’єднує людей, що прагнуть втілювати позитивні зміни у своєму житті, у своїх громадах та...
Тернопільські борчині виграли дві медалі на Міжнародному турнірі
Понеділок, 19 лютого 2018
Понеділок, 19 лютого 2018
З медалями повернулися тернопільські борчині з Міжнародного дитячого жіночого турніру, який проходив у Клесові, що на Рівненщині.
У Тернополі змагалися наймолодші борці
Вівторок, 13 лютого 2018
Вівторок, 13 лютого 2018
У Тернополі днями пройшов І-ий турнір з вільної боротьби пам’яті бійця батальйону «Збруч» Павла Римара, до річниці його загибелі.
Громадська рада визначила лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких за 2017 рік
Понеділок, 25 грудня 2017
Понеділок, 25 грудня 2017
22 грудня в приміщенні Тернопільського обласного художнього музею відбулося підсумкове засідання Громадської ради з питань відзначення Всеукраїнською літературно-мистецькою премією ім. Братів...
Тернополян просять підтримати кращі проекти Програми соціального підприємництва
Понеділок, 04 грудня 2017
Понеділок, 04 грудня 2017
Тернополянам пропонують взяти участь у голосуванні за найкращі проекти Програми соціального підприємництва. Триватиме воно до 14 грудня.
Українські зірки розповіли, як долали дитячі страхи
П'ятниця, 24 листопада 2017
П'ятниця, 24 листопада 2017
Знамениті українські спортсмени та діячі культури взяли участь у всеукраїнському соціальному проекті «Діти неоголошеної війни», мета якого - підтримати дітей, які потребують особливої щоденної уваги до...
У Мистецькій резиденції ім. Назара Войтовича можна буде відвідувати різноманітні курси
П'ятниця, 10 листопада 2017
П'ятниця, 10 листопада 2017
Відкриття освітньої програми Мистецької резиденції ім.Назарія Войтовича ГО Конргес Активістів Культури спільно з ГО МЦР МІСТ відкривають Освітню програму у Мистецькій резиденції ім.Назарія...
Школа академічної доброчесності
Неділя, 29 жовтня 2017
Неділя, 29 жовтня 2017
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека спільно з ГО «Інформаційно-правовий центр «Права людини» за участі СІТ «Наші права» планує розпочати курс навчання у Школі академічної доброчесності, що проходитиме на...