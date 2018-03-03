Унаслідок отруєння чадним газом на Тернопільщині госпіталізували п'ятеро дітей

2 березня в Заліщицькому та Підгаєцькому районах зафіксовані випадки отруєнням чадним газом, інформує обласне Управління ДСНС.

Зокрема, о 08:30 до реанімаційного відділення Заліщицької центральної районної клінічної лікарні госпіталізовано двох дітей, 2003 та 2006 років народження, жителів села Іване-Золоте Заліщицького району з діагнозом: «отруєння чадним газом».

Причина отруєння встановлюється. Стан потерпілих – задовільний. Цього ж дня, о 10:00 до реанімаційного відділення Підгаєцької центральної районної клінічної лікарні госпіталізовано трьох дітей, 2005, 2007 та 2010 років народження, жителів села Вербів Підгаєцького району з діагнозом: «отруєння чадним газом».

За попередніми даними, ймовірна причина отруєння – несправність (захаращеність) димаря системи газового опалення. Стан потерпілих – задовільний.