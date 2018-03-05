Ставленик комуно-регіоналівської влади суддя Осташ і далі на свій манер вершить долі людей і громади

Будь-яка тверезо мисляча людина сьогодні з впевненістю вам скаже, що після подій на Майдані в державі практично не відбулася жодна реформа. Відбувся лише невеликий «ямковий ремонт».

Та і той, щоб замилити людям очі. Очевидно, що все повертається на круги своя. Не є винятком у цьому сенсі і судова система, яка залишилася нам від «папірєдніків» разом із цілою когортою одіозних служителів Феміди. Отже, знайомтесь: суддя Осташ Андрій Васильович - заступник голови окружного адміністративного суду Тернопільської області. Свій «тернистий та мозолистий» трудовий шлях наш «герой» розпочав в органах місцевої прокуратури, а згодом перекваліфікувався в суддю адміністративного суду. Забігаючи наперед, треба відзначити, що пан Осташ до своїх колишніх колег по роботі та самої прокурорської системи завжди відносився «трепетно і любив по-синівськи». Тому у своїх суддівських вердиктах завжди займав сторону цього правоохоронного органу і чинної влади. А чи було це рішення законним, чи йшло воно у розріз з думкою та волевиявленням громади та простих людей,- Андрію Васильовичу було «до лампочки». До прикладу: 11 квітня 2012 року суддя Осташ, за поданням прокуратури міста Тернополя по скарзі Тернопільського обласного обкому комуністичної партії України, визнав незаконним та скасував рішення Тернопільської міської ради про відзначення Дня захисника Вітчизни і перейменування Дня перемоги у День Жалоби. Зате комуністи разом з регіоналами Андрію Васильовичу віддячили через рік. 18 квітня 2013 року вони на засіданні Верховної ради України обрали Осташа на посаду судді безстроково. Далі - більше. 30 січня 2014 року, у розпал Майдану, Осташ знову задовольняє протест прокуратури області і скасовує рішення Тернопільської обласної ради від 25 січня цього ж року, яким народні обранці висловили недовіру тодішньому голові Тернопільської ОДА – несамовитому любителеві оковитої і «проффесора» Януковича регіоналу Валентину Хоптяну. Буквально через декілька днів 03 лютого 2014 року, за поданням прокуратури міста Тернополя, цей вірний служака бандитської влади визнає незаконним і скасовує рішення Тернопільської міської ради № 6/44/6 «Про визнання Народної ради України органом, уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження на створення якої надані рішенням Всенародних зборів громад, які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності у м. Києві». Та, незважаючи на ці скандальні, ба навіть більше- огидні рішення, суддя Осташ продовжує спокійнісінько працювати на посаді та «вершити своє правосуддя», від якого у простих, порядних людей, патріотів власної держави волосся на голові дибом встає. І ніхто за чотири роки не додумався спитати з нього за ці неподобства. Ймовірно через те, що Андрій Васильович зарекомендував себе відданим системі, а таких влада потребує, які кольори і прапори вона б не представляла. Та, як кажуть, ніщо не вічне…

P.S. В наших наступних публікаціях ми продовжимо знайомити читачів з «діяльністю» судді Осташа Андрія Васильовича. Далі буде…

Сергій Сергієнко