У Тернополі водій ВАЗу збив жінку і втік

9 березня близько 18.40 водій автомобіля, за попередніми даними, марки ВАЗ-21099 або ВАЗ-2109 темного кольору, рухаючись вулицею Збаразькою в бік перехрестя з круговим рухом сполученням вулиць - Злуки - Текстильна - Лозовецька, збив жінку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Потерпіла - тернополянка, 1979 року народження. Вона переходила проїзну частину дороги на нерегульованому пішохідному переході зі сторони гуртівні «Галант» в бік будинку, де розміщена поліція охорони. Після наїзду кермувальник втік. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

На момент автопригоди даною вулицею проїжджало чимало автомобілів. Правоохоронці звертаються до водіїв, в автомобілях яких є відеореєстратори, допомогти встановити особу порушника.

За інформацією очевидців ДТП, кермувальник-втікач після автопригоди поїхав в напрямку перехрестя, а далі об’їхав проспектом Злуки.

Інформацію повідомляйте за номерами телефонів: 27-10-65, (‎098)-745-87-20 або 102. Анонімність гарантується.