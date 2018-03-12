У Тернополі викрили сутинерку та її повій. Бізнес з надання сексуальних послуг за гроші в Тернополі організувала двадцятисемирічна жителька Дніпра. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Анкети та фотографії дівчат, які готові обслуговувати клієнтів, жінка виставила на одному із сайтів. Там ж розмістила і номери мобільних, через які можна було замовляти сексуальні послуги.

Працювали дівчата у Тернополі, де сутенерка винайняла для їхньої роботи дві квартири. Повії - уродженки Дніпродзержинська, 1994 та 1996 років народження.

За деякий час організатор сексуальних послуг вирішила розширити регіонально власний бізнес. Вона найняла ще одного адміністратора, п'ятдесятисемирічну жінку, яка стежила і координувала роботу повій на Івано-Франківщині.

Дівчата кілька неділь працювали на Тернопільщині, а кілька в сусідній області.

Свою роботу цінили по-різному. Послуга в їхній апартаментах вартувала 1200 гривень. Якщо квартиру чи готель винаймав клієнт, то ціна зменшувалася до тисячі, але доводилося замовнику оплачувати 150 гривень за таксі. Заробленими грошима наймані працівниці ділилися порівно з сутенершою - 50 на 50. Обумовлену суму вони перекидали на вказаний банківський рахунок.

За словами Олександра Буняка, начальника відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми та кримінальної поліції, впродовж кількох місяців вони документували нелегальний бізнес жінки та її підлеглих. Сьомого березня оперативники під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, провели у помешканнях заробітчанок санкціоновані обшуки та вилучили мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, письмові записники та гроші.

Вирішується питання про затримання як сутенерші, так і її помічника-адміністратора. Жінкам загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.