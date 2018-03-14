З 19 березня пільговики їздитимуть безкоштовно лише з «Карткою тернополянина»

Пільговики їздитимуть безкоштовно у міському громадському транспорті лише за наявності «Картки тернполянина». Відповідне рішення виконкому вступає в дію 19-го березня.

«Враховуючи те, що більше 4 тис. пільговиків подали заявки на виготовлення персоніфікованої «Картки тернополянина», проте не встигли отримати їх до 1 березня, рішення щодо впровадження нових правил проїзду для даної категорії населення було відтерміноване, - коментує начальник управління транспорту, комунікацій та зв'язку Ігор Мединський. – На сьогодні практично усі пільговики отримали виготовлені електронні квитки, тому на засіданні виконавчого комітету було прийняте рішення, що з понеділка, 19 березня, безкоштовний пільговий проїзд у тролейбусах, автобусах та маршрутках буде доступний лише для тих, хто має електронний квиток - пільгову «Картку тернополянина»».

Звернемо увагу, що вищезазначені зміни не відносяться до учасників бойових дій та добровольців, які і надалі їздитимуть безкоштовно та без обмежень лише при наявності посвідчення «Учасника бойових дій» та посвідчення добровольця відповідно.