На час Хресної ходи в центрі Тернополя перекриють рух

Патрульна поліція нагадує, що наступної неділі на час Хресної Дороги в центрі Тернополя перекриють рух транспорту.

Загальноміська молитовна Хресна Дорога відбудеться 25 березня. Хода розпочнеться о 16 годині.

Маршрут пролягатиме від Архикатедрального собору до вулиць Йосипа Сліпого – Руської – Бульвару Тараса Шевченка – Театрального майдану Грушевського – Листопадової.

Громадян просять поставитися з розумінням і не паркувати транспортні засоби на узбіччях, утриматися від поїздки в районі обмеження руху.

Захід триватиме до 19 години.