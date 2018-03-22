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Чоловік хотів викрасти зі школи дитину (Відео)

1500555125 3232В інтернет-мережі з'явилося відео на якому видно, як чоловік з приміщення навчального закладу Тернополя виносить дитину.

Даний факт трапився 14 березня на території місцевого навчального закладу. Невідомий, тримаючи на руках дівчинку, спіткнувся та впав. В результаті дитина отримала тілесні ушкодження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, незнайомець - рідний батько дитини, який мешкає у Києві. Проте з мамою дівчинки вони розлучені. 

Чоловік неодноразово звертався в правоохоронні органи з заявою про те, що колишня дружина неналежно виконує батьківські обов'язки, погано виховує їхню десятилітню доньку та жорстоко з нею поводиться.

Представники ювенальної превенції розглянули скаргу та перевірили усю інформацією. За словами Петра Тиховича, керівника ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області, викладене у заяві не підтвердилося. Дівчинка добре вчиться, відвідує школу та зарекомендувала себе, як старанна, працелюбна і дисциплінована дитина.

Мама малолітньої стверджує, що переживає, аби колишній чоловік не викрав і силою не вивіз дитину за кордон. За її словами, донька також боїться наодинці залишатися з татом, оскільки той неодноразово погрожував її викрасти.

Наразі мама дівчинки звернулася в суд щодо позбавлення колишнього чоловіка батьківських прав, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

 

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