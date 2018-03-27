На Тернопільщині суперечка переросла у вбивство (Фото)
Розпивання алкогольних напоїв, суперечка та бійка, що переросла у вбивство - одна з версій, яку розглядають слідчі Тернопільської області.
Закривавлене тіло лежало біля підсобних приміщень приватного будинку у Підволочиському районі. Житель села Жеребки повідомив про загиблого чоловіка на лінію «102» 26 березня о 13:30.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група ГУНП, експерти судово-медичної експертизи та працівники місцевого відділу поліції.
При попередньому огляді тіла загиблого оперативники виявили ушкодження голови. У ході розслідування з'ясувалося, що до загибелі чоловіка причетний співмешканець його рідної сестри.
У скоєному він зізнався, його затримали. Підозрюваний розповів, що під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт, який переріс в бійку.
Свідком усього була сестра загиблого. Жінка каже, що брат вдарив її в обличчя, а цивільний чоловік заступився та штовхнув кривдника. Останній впав та вдарився головою об чугунну батарею, розбивши голову. Проте свідомості не втрачав, рану родичка обробила антисептиком і тріо продовжило випивати.
Ночувати брат відмовився та пішов додому. Вранці його тіло господарі виявили біля будинку і вирішили занести до середини, викликавши медиків та поліцію. Поруч лежала і сокира.
Від чого і як помер чоловік встановить судово-медична експертиза. Триває слідство, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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