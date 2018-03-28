На Тернопільщині семеро рибалок провалилися під лід

Ні потепління, ні швидке танення криги на водоймах не зупиняє любителів підлідної риболовлі, яка на весні набуває ознак екстремальної розваги. Не зважаючи на небезпеку, вони й далі продовжують займатися улюбленою справою.

27 березня до пожежно-рятувальної служби надійшло одразу три повідомлення про людей, що опинились в небезпеці.

О 13:51 до Служби порятунку зателефонували люди, які повідомили про те, що на крижині Тернопільського ставу, яка відкололась від загальної маси перебувають троє рибалок. Рятувальники за допомогою катера на повітряній подушці «Марс 700» доставили потерпілих на берег.

Ще один виклик до Служби порятунку надійшов о 14:06. Випадкові свідки повідомили про двох рибалок, що провалилися під кригу на ставі в селі Горішній Івачів Тернопільського району. Черговий караул за допомогою рятувального катамарана людей доставив на берег. Потерпілі від надання домедичної допомоги та госпіталізації відмовились.

О 14:11 до рятувальників знову нідійшло тривожне повіомлення. На Тернопільському ставі під лід провалилися двоє рибалок, які самостійно вибралися на кригу, але через тонкий лід були не в змозі самостійно дістатися до берега. До місця події направили рятувальне відділення АРЧ АРЗ СП Управління, яке за допомогою рятувальних мотузок допомогло потерпілим дістатися берега. Врятовані від надання домедичної допомоги та госпіталізації відмовились.