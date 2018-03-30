Як уникнути дитячих стресів та розвинути творчу особистість розповіли в Українській Галицькій Партії

Як уникнути дитячих стресів? Як виховати творчу особистість? Як вдосконалити дошкільну освіту? Про все це розповідали на заході «Гармонійний розвиток дитини: можливості дошкільного виховання», який організувала Українська Галицька Партія.

Партійці та експерти презентували цікаву вальдорфську педагогіку та пропонували, як розширити мережу дошкільних закладів, перезавантажити систему фінансування за принципом «гроші за дитиною», вдосконалити електронну чергу.

«Це своєрідна така площадка для комунікації, для обміну досвідом і для спільного напрацювання змін в сфері дошкільної освіти. Ті люди, які хочуть відкрити свої приватні дошкільні навчальні заклади сьогодні можуть познайомитися з Вальдорфською методикою і на її базі вже відкрити свої садочки. Окрім того, як результат – можливість використання цієї методики», - пояснює Ірина Яремчук, голова МО УГП.

Такий метод передбачає об’єднання інтелектуального, практичного та художнього розвитку учнів. Він вирішує багато виховних та освітніх проблем дошкілля. Щоб ознайомити батьків та вихователів із унікальною педагогікою запросили гостю зі Львова - Світлану Мосейчук, фахівця з вальдорфської педагогіки, засновницю Центру раннього розвитку дитини «Паросток життя»: «Це якраз поєднання є і в дошкіллі, і в школі, щоб повноцінно розвивалася особистість. Той, хто працює з дитиною – він має знати, як дитина розвивається в кожній фазі свого розвитку. В такому, віці: до 3-х, до 7-ми, до 14-ти, до 21-го року. Тобто, що характерно, що природно, що закладено Богом, ми маєм це знати і за допомогою цих знань ми можем розкрити талант дітей».

Форматом заходу передбачили не лише роз’яснення фахівців особливостей вальдорфської педагогіки, а й обговорення актуальних питань дошкільної освіти загалом. Батькам та вихователям розповіли про варіант зміни фінансування дошкільних закладів, що частково зможе вирішити проблему недостатньої кількості місць в садочках. Важливо, що саме освіта є одним із пріоритетних напрямків для Української Галицької Партії. Наразі експерти партії спільно з освітянами працюють над розробкою ефективного плану дій для нагальних проблем сфери.