Яку суму заплатять учасникам бойових дій за компенсацію земельних ділянок

З метою забезпечення реалізації пільг в частині першочергового відведення земельних ділянок учасникам АТО на одержання земельних ділянок, 14 грудня виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив протокол засідання Ради підтримки учасників антитерористичної операції від 02.12.2022 року та прийняв рішення про надання грошової компенсації за земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва ще 16-ом особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які зареєстровані у м. Тернополі.

Загалом таку грошову компенсацію отримали 232 учасників антитерористичної операції, ще 16 учасників отримають таку компенсацію до кінця року. Сума грошової компенсації учасникам АТО/ООС за земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва розраховується з врахуванням базової вартості 1кв.м. нормативної грошової оцінки земель м. Тернополя та виплачується в розмірі грошової оцінки земельної ділянки площею 0,06га. Сьогодні компенсація становить 81636 грн