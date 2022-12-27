Прокуратура клопочеться про відставку міського голови

Кременецькою окружною прокуратурою, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», внесено на розгляд Лановецької міської ради подання про усунення причин та умов, які сприяли вчиненню правопорушення, пов’язаного з корупцією, у тому числі скасування сесією рішення, яким затверджено акт обстеження земельної ділянки в м. Ланівці площею 1,5 га, що відводилась у власність тещі міського голови й останній проголосував «за» при його прийнятті.

Постановою суду міського голову притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а тому рішення сесії підлягало скасуванню як таке, що прийняте в умовах реального конфлікту інтересів. Незаконне рішення 21.12.2022 скасовано сесією ради. Водночас, у поданні прокурор також ставив вимогу розглянути на сесії міської ради питання доцільності подальшого виконання повноважень Лановецьким міським головою. Однак, на сесії органу місцевого самоврядування вказане питання не розглянуто. На даний час прокуратурою вживаються заходи щодо повного та належного розгляду документу реагування Лановецькою міською радою.