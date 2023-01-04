У Тернополі споживачі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» менше платитимуть за тепло і гарячу воду

Мерія зобов’язала тепловиків на 50% зменшити плату за опалення місць загального користування і зменшити оплату за тепло і гарячу воду через вимкнення електроенергії

Виконавчитай комітет Тернопільської міськради зобов’язав КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» провести перерахунок оплати за опалення та гарячу воду для населення. Провести перерахунки мають, починаючи з 1 листопада, тобто з початку опалювального періоду. Сергій Надал каже: «Тепловики мають зменшити на 50% нарахування оплати за площі загального користування. У багатоквартирних будинках. Також «Тернопільміськтеплокомуненерго» перерахує оплату за тепло і гарячу воду, що пов’язано із аварійними та стабілізаційними вимкненнями електроенергії. Комунальне підприємство врахує години, коли не було світла і послуги не надавалися».

Інформацію щодо годин і триваломті вимкнення комунальники будуть отримувати від ВАТ «Тернопільобленерго». Відповідно до кількості годин, коли теплоносій не отримували, буде зроблений перерахунок і плата буде зменшена.

Перерахунки тернополяни отримають із затримкою в один місяць: за листопад 2022 року перерахунок буде в платіжці за грудень 2022 року, за грудень – у платіжці за січень 2023 року і так далі. Це пов’язано з тим, що на момент виставлення рахунку, тепловики ще не мають інформації від обленерго.

У Тернополі продовжать модернізацію теплових мереж

Нещодавно Тернопіль отримав міжнародну технічну допомогу в рамках Проєкту енергетичної безпеки України, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку «USAID». Для потреб міста та, зокрема, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» передано труби й з’єднувальні частини загальною вартістю понад 35 млн грн.

Завдяки обладнанню працівники підприємства будуть проводити модернізацію (реконструкцію) магістральних ділянок теплових мереж з метою об’єднання локальних районних теплових мереж найбільших котелень Тернополя у єдину систему централізованого теплопостачання.

Альтернативна теплова енергія

Мета проведення такої реконструкції – підвищення безпеки постачання теплової енергії до помешкань тернополян. Об’єднання локальних районних теплових мереж дозволить забезпечити безперебійне постачання теплової енергії до споживачів та надасть можливість доставляти теплову енергію від джерел, які використовують альтернативні місцеві види палива, до 93% споживачів системи централізованого теплопостачання міста.

Виконання робіт з модернізації буде проводитись паралельно та не вплине на подачу теплопостачання до помешкань громадян.

Що таке єдина система подачі тепла

Створено єдину мережу котелень, які працюють на газі й на альтернативному паливі. Це дозволяє оперативно реагувати на критичні ситуації. Для прикладу, завдяки котельням на альтернативі, у разі відсутності газу, буде можливість подавати тепло з одного мікрорайону в інший. Після виконання робіт з реконструкції магістральних ділянок теплових мереж, альтернативне тепло може постачатися майже в усі будинки, де присутнє централізована подача тепла та гарячої води.

Також це важливий крок до збільшення частки вироблення теплової енергії на основі місцевих джерел палива та зменшення теплової енергії, яка виробляється на газових котельнях.