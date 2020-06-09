На Кременеччині чоловік під час конфлікту вистрелив у двох молодиків

Під час конфлікту, що стався на газовій заправці у селі Великі Млинівці близько 4 години 6 червня, зловмисник з предмета, схожого на пістолет, поранив двох жителів Кременця. Одному потерпілому двічі вистрелив в обличчя, іншому – у груди.

Правоохоронці виїжджали на місце інциденту. Особу винуватця встановили – це 41-річний житель села Боложівка Шумського району.

Як з’ясувалося, зловисник разом з двома товаришами перебували на території відпочинкової зони біля газової заправки. Щось не поділили і, ймовірно, були у стані алкогольного сп’яніння, - почався конфлікт. Потерпілий, що відпочивав в іншій компанії, вирішив розборонити чоловіків й отримав за це вогнепальне поранення. 41-річний зловмисник майже впритул двічі вистрелив в обличчя 29-річному кременчанину, відтак кинувся на його товаришів і поранив ще одного, 1995 року народження.

Наразі 41-річний зловмисник перебуває у розшуку. Поліцейські отримали дозвіл на його затримання і доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу. Оперативно-слідчі дії тривають.