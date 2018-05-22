Тернопільське представництво Асоціації жінок України «Дія» очолить Ольга Шахін

19 травня відбулося офіційне відкриття київського представництва Асоціації жінок України «Дія».

Як повідомила одна із учасників цього громадського об’єднання, відома тернополянка, підприємець та громадський діяч Ольга Шахін, незабаром Асоціація розпочне свою активну роботу і в нашому краї.

Діяльність об’єднання направлена на підтримку жінок, дітей та літніх людей у складних життєвих обставинах, навчанні, розвитку особистості. «Зробити світ кращим, добрішим- саме так я розумію мету нашої Асоціації. І починати потрібно перш за все з себе, оскільки неможливо дати іншим того, чого не маєш сам»,- розповідає майбутній керівник тернопільського представництва пані Ольга. «Ми запрошуємо активних жінок, які не байдужі до чужих проблем та до чужого горя, які готові жертвувати особистим часом та інтересами заради допомоги іншим та змінити суспільство на краще, долучатися до роботи громадського об’єднання - підсумувала пані Ольга.