30 та 31 травня без води залишиться частина Тернополя

30 та 31 травня, у зв’язку з виконанням заходів, пов’язаних із плановим промиванням водопровідних мереж, без води залишиться частина Тернополя, а також деякі довколишні села.

За іКП «Тернопільводоканал», без води від 00 год 30 травня до 24 год 31 травня залишаться мешканці мікройонів “Пронятин”, “Кутківці”, “Дружба”, “Східний”, “БАМ”, “Аляска”, “Канада”, “Сонячний”, “Березовиця”, районів вулиць Глибока, Малишка, Дівоча, Польова, Сонячна, Новосонячна та довколишніх сіл Івачів Горішній, Івачів Долішній, Чистилів, Плотича, Гаї Шевченківські, Гаї Чумакові, Біла, Петриків, Байківці. Починаючи від ранку 31 травня, четвер, в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів та сіл може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, а отже – непридатна для вживання в питних цілях чи приготування їжі.

З пониженим тиском вода подаватиметься у помешкання жителів вулиць Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Стадникової, Чернівецька, Клінічна.

З водою будуть мешканці Центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”, вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

Цілком відновлено водопостачання Тернополя й довколишніх сіл буде вранці 1 червня.