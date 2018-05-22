На Зборівщині виявили африканську чуму свиней. Про перші ознаки хвороби 20 травня повідомив житель села Білокриниця.

За словами чоловіка, у його приватному господарстві з невідомих причин здохла свиня. На місце виїжджали експерти ветеринарної служби й підтвердили небезпечне для тварин захворювання, зазначають у Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У зв'язку з цим, дана територія, а також трьохкілометрова зона від місця ураження, перебуватиме у карантині.

Власники, у яких загинули свійські тварини, повинні здати їх працівникам ветлабораторій. Самостійно знищувати туші заборонено, наголошують у поліції.

Фахівці стверджують, що люди можуть вживати у їжу страви зі свинини, однак важливо запобігти поширенню захворювання в інші райони.

Захворювання не піддається лікуванню, а тварин, які вижили, потрібно знищити.

Африканська чума свиней не впливає на здоров’я людини, так як людський організм не чутливий до даного збудника. У разі виникнення спалаху, людина може бути тільки переносником вірусу серед свиней і сприяти подальшому поширенню інфекції. Головна небезпека зараженого м’яса – щоб його рештки не потрапили на корм здоровим тваринам, адже хвороба забирає від 98 до 100 відсотків тварин.