Під Тернополем спалили табір циган

Під Тернополем розгромили й спалили табір циган.

Про стрілянину та побиття на лінію «102» вчора близько 22-ої години повідомила жінка. Вона заявила, що на неї та односельчан напала група невідомих – приблизно п’ятнадцять чоловік.

Молоді люди стріляли, кричали та намагалися їх побити. Врятувалися постраждалі від нападників втечею.

На місце виклику виїжджали патрульні поліцейські та група реагування патрульної поліції.

Цигани жили у наметах навпроти цукрового заводу, що у смт. Велика Березовиця. У таборі мешкали дорослі й діти. На момент нападу там перебувало семеро дорослих та тридцять троє дітей. До обласного центру вони приїхали із Закарпатської області, пише «Досьє 102».

- Поліція розглядає кілька версій даної події. В першу чергу – це конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині, – каже начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Потерпілі розповідають, що вони на вогнищі готували вечерю, коли забігла група людей і пролунали звуки, схожі на постріли. Роми почали тікати в ліс. Під час сутички загорілися намети.

Правоохоронці затримали групу осіб. З місця дебошу вилучили гільзи, ймовірно від пневматичної зброї.

Поліцейські опитують людей. За медичною допомогою ніхто не звертався.