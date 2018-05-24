П’яний сусід розбещував шестирічну дівчинку

Мати шестирічної доньки звинувачує сусіда у тому, що він вчинив розпусні дії щодо її малолітньої дитини.

За словами Петра Тиховича, начальника відділу ювенальної превенції Тернопільської області, злочин трапився ще минулого тижня, але жодних заяв у поліцію не надходило.

Причина - підозрюваний намагався відкупитися солодощами та історією про «велику спільну таємницю». Проте за деякий час дитина все-таки розповіла матері про те, що трапилося.

За попередньою інформацією, 15-го травня зловмисник – 57-річний сусід розпивав спиртні напої із знайомим й тоді до нього забігла сусідська дівчинка. Дитина забруднилася і попросила води помитися, аби не сварилися батьки.

Чоловік дозволив, а коли знайомий пішов, він підійшов до дівчинки та почав статевим органом торкатися її тіла. Ерекції не відбулося і він одягнувся. Чоловік у скоєному зізнався.

Дівчинка пройшла медичний огляд. Слідів проникнення у малолітньої лікарі не виявили. Вирішується питання про затримання підозрюваного, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.