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На дорозі Підволочиськ-Скалат аварія: двоє людей загинуло, троє у важкому стані (ФОТО)
На автодорозі Підволочиськ-Скалат вчора, 27 травня, близько 23:45 сталася смертельна аварія. Двоє людей загинуло, а троє з важкими травмами потрапили до лікарні.
За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, водій автомобіля Volkswagen Passat на ділянці між селами Іванівка та Качанівка Підволочиського району не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево.
На момент аварії в іномарці, крім водія, перебувало четверо пасажирів - усі жителі села Іванівка. В результаті удару кермувальник та 19-річний пасажир загинули на місці ДТП. Решту потерпілих з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Їхній стан медики характеризують, як дуже тяжкий.
Причини ДТП встановлює слідство.
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