На дорозі Підволочиськ-Скалат аварія: двоє людей загинуло, троє у важкому стані (ФОТО)

На автодорозі Підволочиськ-Скалат вчора, 27 травня, близько 23:45 сталася смертельна аварія. Двоє людей загинуло, а троє з важкими травмами потрапили до лікарні.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, водій автомобіля Volkswagen Passat на ділянці між селами Іванівка та Качанівка Підволочиського району не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево.

На момент аварії в іномарці, крім водія, перебувало четверо пасажирів - усі жителі села Іванівка. В результаті удару кермувальник та 19-річний пасажир загинули на місці ДТП. Решту потерпілих з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Їхній стан медики характеризують, як дуже тяжкий.

Причини ДТП встановлює слідство.