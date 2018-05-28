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На дорозі Підволочиськ-Скалат аварія: двоє людей загинуло, троє у важкому стані (ФОТО)

IMG 2164 01На автодорозі Підволочиськ-Скалат вчора, 27 травня, близько 23:45 сталася смертельна аварія. Двоє людей загинуло, а троє з важкими травмами потрапили до лікарні.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, водій автомобіля Volkswagen Passat на ділянці між селами Іванівка та Качанівка Підволочиського району не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево.

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На момент аварії в іномарці, крім водія, перебувало четверо пасажирів - усі жителі села Іванівка. В результаті удару кермувальник та 19-річний пасажир загинули на місці ДТП. Решту потерпілих з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Їхній стан медики характеризують, як дуже тяжкий.

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Причини ДТП встановлює слідство. 

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