Після жорстокого побиття у сараї помер 56-річний чоловік

Від тяжких тілесних ушкоджень помер 56-річний житель Ланівців. Чоловіка доставили до районної лікарні вже без ознак життя.

Під час з’ясування обставин смерті жителя райцентру поліцейські встановили, що напередодні чоловік в компанії розпивав алкоголь. Між ним та ще одним ланівчанином виник конфлікт. 30-річний молодик відгамселив руками й ногами потерпілого і пішов геть, а побитий добрів до найближчого сараю і там залишився ночувати. Знайшли його вже вранці мертвим.

Під час огляду тіла загиблого були виявлені тілесні ушкодження у вигляді чисельних садин та гематом обличчя та грудної клітки.

Зловмисника затримано.