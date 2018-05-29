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Після жорстокого побиття у сараї помер 56-річний чоловік
Від тяжких тілесних ушкоджень помер 56-річний житель Ланівців. Чоловіка доставили до районної лікарні вже без ознак життя.
Під час з’ясування обставин смерті жителя райцентру поліцейські встановили, що напередодні чоловік в компанії розпивав алкоголь. Між ним та ще одним ланівчанином виник конфлікт. 30-річний молодик відгамселив руками й ногами потерпілого і пішов геть, а побитий добрів до найближчого сараю і там залишився ночувати. Знайшли його вже вранці мертвим.
Під час огляду тіла загиблого були виявлені тілесні ушкодження у вигляді чисельних садин та гематом обличчя та грудної клітки.
Зловмисника затримано.
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Новини тернополян
Козівських безробітних вчили ефективному веденню сільського господарства
П'ятниця, 18 травня 2018
П'ятниця, 18 травня 2018
У Козівському районному центрі зайнятості відбувся навчальний семінар для жителів села "Ефективне ведення сільського господарства" за участю в.о. обов’язків начальника відділу агропромислового розвитку Козівської районної...
Благодійний Фонд MagneticOne.Org запрошує долучитися до проекту "Переклад онлайн курсів"
Субота, 12 травня 2018
Субота, 12 травня 2018
Команда Благодійного Фонду “MagneticOne.Org” нагородила волонтерів-перекладачів, які долучилися до проекту “Переклад онлайн курсів”.
Смачна та корисна подорож до «Молокії»
Середа, 02 травня 2018
Середа, 02 травня 2018
Впродовж двох днів (26 та 27 квітня 2018 року) ПрАТ «Тернопільський Молокозавод» («Молокія») гостинно відкрив свої двері та надав можливість Тернопільському міськрайонному центру зайнятості провести...
Зберегти здоров’я потерпілим на виробництві допоможе Фонд соціального страхування України
Четвер, 12 квітня 2018
Четвер, 12 квітня 2018
Одним із основних завдань, яке ставить перед собою Фонд соціального страхування України, є надання допомоги потерпілим на виробництві та особам, які тимчасово втратили працездатність.
Чортків: профорієнтація у реабілітаційному центрі
Четвер, 05 квітня 2018
Четвер, 05 квітня 2018
Служба зайнятості, як державна соціальна установа, постійно тримає в полі зору такі категорії населення, як діти з обмеженими можливостями, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,...
Тернополянки вибороли призові місця на міжнародному турнірі з вільної боротьби
Четвер, 05 квітня 2018
Четвер, 05 квітня 2018
Тернополянки Катерина та Вероніка Кондратенко вибороли призові місця на міжнародному турнірі з вільної та жіночої боротьби, що проходив у місті Ковелі, Волинської області.
Гусятинчани вчилися ефективному веденню сільського господарства
Четвер, 29 березня 2018
Четвер, 29 березня 2018
У Гусятинському районному центрі зайнятості року відбувся навчальний семінар на тему: «Ефективне ведення сільського господарства». У заході взяли участь 14 осіб, серед яких ті, хто цікавиться...
Тернопільський клуб «Час Z» приїхав у школу-ліцей
Понеділок, 05 березня 2018
Понеділок, 05 березня 2018
Для учнів 9-10 класу Тернопільської школи-ліцею № 13 фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзне засідання клубу «Час Z» на тему: «Подорож у професійне майбутнє».
Від хаосу до порядку: як впорядкувати розміщення вивісок у Тернополі? (Публічна консультація)
Понеділок, 05 березня 2018
Понеділок, 05 березня 2018
6 березня о 15.00 у приміщенні Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 5, сесійна зала) відбудеться публічна консультація щодо змін правил встановлення вивісок.