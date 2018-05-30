Відомий у Тернополі «борець за правду» насправді альфонс?

Відомий у Тернополі своєю "чесністю" журналіст Борис Машлянка, якому належить перша незалежна тернопільська інтернет-газета "Про все" (до слова, номер та дата реєстрації, як ЗМІ, на сайті не зазначається) часто полюбляє писати про "корупційні" діяння чиновників Тернопільщини.

Борис, як "незалежний" журналіст, на сторінках видання "Про все" виводить на чисту воду не чистих на руку тернополян. Його публікації часто межують із фільмами та книгами із рубрики "фантастика", а публікації із "жовтим" відтінком усі нормальні мешканці Тернопільщини давно сприймають, як чергову казочку, яка нічого спільного із реальністю не має.

Борис Машлянка часто критикує інших, особливо тих, хто не платить йому та його "дітищу" за позитивні відгуки, а також - відсутність негативних. Проте, як свідчить декларація його дружини, сам живе, як альфонс із тих же фільмів, правда уже із драматичною складовою.

Машлянка Марія Богданівна (дружина Бориса) – завідувач сектору Державного агентства водних ресурсів України у Тернопільській області. За минулий рік, згідно даних з декларації, заробила 136861 грн., а також отримала подарунок у негрошовій формі. Жінка має земельну ділянку, а також квартиру в спільній власності з Процко Олімпією Петрівною.

А от член її сім'ї – чоловік Борис Машлянка не надав інформацію про свої доходи. Ні квартири, ні машини, ні земельної ділянки у нього немає. Також не зазначено про те, скільки податків заплатив Борис Машлянка, як власник "Про все".

Мабуть, Борису не відомо, що перш за все, потрібно бачити колоду в своєму оці, а не скалку в чужому...

П.С. наведені факт – черговий привід для перевірки діяльності "антикорупційних" активістів працівниками НАБУ.