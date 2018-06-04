«Мольфар» заробив на Тернопільщині 25 тисяч доларів

Кілька місяців мешканець Збаразького району вірив у магію мольфара, який пообіцяв великі гроші.

Минулого року він познайомився з чоловіком, який успадкував від бабці унікальний дар передбачування.

Збаражчанин йому розповів, що живе сам, бо дружина трагічно загинула в Італії, а син перебуває на заробітках. Віщун заспокоїв і пообіцяв новому знайомому, що незабаром той отримає солідну суму грошей, пише «Досьє 102».

- Через деякий час дзвонить молодший син з-за кордону і розповідає, що до нього телефонував якийсь адвокат з Італії і хоче мої дані. Син надав йому необхідну інформацію і сказав найти сторінку іноземця у соцмережах. Я знайшов того чоловіка - на сторінці написано було, що він представник юридичної фірми, яка займається проблемами українців в Італії.

Під час переписки «адвокат» повідомив, що чоловіку виплатять страхівку за смерть дружини, а це близько 250-300 тисяч євро. Для цього потрібно виготовити закордонний паспорт та підготувати пакет документів. Цією новиною житель Збаражчини поділився з «мольфаром».

- Переговорили і він каже, щоб все було напевне, треба з нашого боку гроші залучити, бо гроші притягують гроші. Для цього необхідно десь 20-25 тисяч - 10 відсотків залучити. Я погодився, бо хто ж відмовиться від більших грошей. Я зняв в банку гроші.

Для проведення ритуалу притягування грошей ворожбит наказав підготувати свячену воду, ікону Георгія Переможця, гіпс та землю з могили дружини. При зустрічі мольфар збив ящик з дощок під розмір ікони і почав готувати спеціальну суміш.

- Я все виніс і гроші теж. Він почав гіпс заміщувати на свяченій воді, якої було 5 літрів. Замісив і спитав, де земля, а я її в хаті лишив. Тому пішов по землю, а гроші залишив біля нього на дворі на столику. Півхвилини мене не було, а коли вийшов, він частину гіпсу залив. Грошей вже не було. Він сказав, що їх уже залив і показав целофан, який виглядав. Землю додав до гіпсу і залив.

Мольфар попередив, не розбивати залиту суміш до тих пір, поки не отримає грошей з Італії. Час йшов, довірливий чоловік уже встиг виготовити документи та відкрити рахунки у банку для зарахування страхівки. Проте поспілкуватися з адвокатом не вдалося - той перестав відповідати у соцмережах. Не зміг зв'язатися він і з віщуном. А після того, як його товариш розповів, що позичив «пророку» півтори тисячі доларів, які той не повернув, вирішив звернутися до поліції. Заніс туди ящик і під час зйомки на відеокамеру розвалили гіпсовий сховок. Там грошей не було - лише ікона та целофан.

Чоловік звернувся в Збаразький відділ поліції.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу шахрая – це тридцятидвохрічний житель Львівської області. Його місце перебування встановлюється.