fortuna gif

Останні новини

«Мольфар» заробив на Тернопільщині 25 тисяч доларів

vorozhbaКілька місяців мешканець Збаразького району вірив у магію мольфара, який пообіцяв великі гроші.

Минулого року він познайомився з чоловіком, який успадкував від бабці унікальний дар передбачування.

Збаражчанин йому розповів, що живе сам, бо дружина трагічно загинула в Італії, а син перебуває на заробітках. Віщун заспокоїв і пообіцяв новому знайомому, що незабаром той отримає солідну суму грошей, пише «Досьє 102».

- Через деякий час дзвонить молодший син з-за кордону і розповідає, що до нього телефонував якийсь адвокат з Італії і хоче мої дані. Син надав йому необхідну інформацію і сказав найти сторінку іноземця у соцмережах. Я знайшов того чоловіка - на сторінці написано було, що він представник юридичної фірми, яка займається проблемами українців в Італії.

Під час переписки «адвокат» повідомив, що чоловіку виплатять страхівку за смерть дружини, а це близько 250-300 тисяч євро. Для цього потрібно виготовити закордонний паспорт та підготувати пакет документів. Цією новиною житель Збаражчини поділився з «мольфаром».

- Переговорили і він каже, щоб все було напевне, треба з нашого боку гроші залучити, бо гроші притягують гроші. Для цього необхідно десь 20-25 тисяч - 10 відсотків залучити. Я погодився, бо хто ж  відмовиться від більших грошей. Я зняв в банку гроші.

Для проведення ритуалу притягування грошей ворожбит наказав підготувати свячену воду, ікону Георгія Переможця, гіпс та землю з могили дружини. При зустрічі мольфар збив ящик з дощок під розмір ікони і почав готувати спеціальну суміш.

- Я все виніс і гроші теж. Він  почав гіпс заміщувати на свяченій воді, якої було 5 літрів. Замісив і спитав, де земля, а я її в хаті лишив. Тому пішов по землю, а гроші залишив біля нього на дворі на столику. Півхвилини мене не було, а коли вийшов, він частину гіпсу залив. Грошей вже не було. Він сказав, що їх уже залив і показав целофан, який виглядав. Землю додав до гіпсу і залив.

Мольфар попередив, не розбивати залиту суміш до тих пір, поки не отримає грошей з Італії. Час йшов, довірливий чоловік уже встиг виготовити документи та відкрити рахунки у банку для зарахування страхівки. Проте поспілкуватися з адвокатом не вдалося - той перестав відповідати у соцмережах. Не зміг зв'язатися він і з віщуном. А після того, як його товариш розповів, що позичив «пророку» півтори тисячі доларів, які той не повернув, вирішив звернутися до поліції. Заніс туди ящик і під час зйомки на відеокамеру розвалили гіпсовий сховок. Там грошей не було - лише ікона та целофан.

Чоловік звернувся в Збаразький відділ поліції.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу шахрая – це тридцятидвохрічний житель Львівської області. Його місце перебування встановлюється.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Для дітей на Театральній площі Тернополя провели фестиваль «Я МАЮ ПРАВО»
Понеділок, 04 червня 2018
Thumbnail На Театральній площі міста Тернополя відбувся фестиваль «Я МАЮ ПРАВО», на якому нагородили переможців регіонального етапу конкурсу малюнків «Я маю право» дипломами I, II, III ступенів, із зазначенням...
Ярмарок вакансій: ТОВ «Тервікнопласт» запропонувало 43 вакансії, у тому числі й для осіб з інвалідністю
П'ятниця, 01 червня 2018
Thumbnail Фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували для безробітних тернополян ярмарок вакансій на виробництві - ТОВ «Тервікнопласт».
Козівських безробітних вчили ефективному веденню сільського господарства
П'ятниця, 18 травня 2018
Thumbnail У Козівському районному центрі зайнятості відбувся навчальний семінар для жителів села "Ефективне ведення сільського господарства" за участю в.о. обов’язків начальника відділу агропромислового розвитку Козівської районної...
Благодійний Фонд MagneticOne.Org запрошує долучитися до проекту "Переклад онлайн курсів"
Субота, 12 травня 2018
Thumbnail Команда Благодійного Фонду “MagneticOne.Org” нагородила волонтерів-перекладачів, які долучилися до проекту “Переклад онлайн курсів”.
Смачна та корисна подорож до «Молокії»
Середа, 02 травня 2018
Thumbnail Впродовж двох днів (26 та 27 квітня 2018 року) ПрАТ «Тернопільський Молокозавод» («Молокія») гостинно відкрив свої двері та надав можливість Тернопільському міськрайонному центру зайнятості провести...
Зберегти здоров’я потерпілим на виробництві допоможе Фонд соціального страхування України
Четвер, 12 квітня 2018
Thumbnail Одним із основних завдань, яке ставить перед собою Фонд соціального страхування України, є надання допомоги потерпілим на виробництві та особам, які тимчасово втратили працездатність.
Чортків: профорієнтація у реабілітаційному центрі
Четвер, 05 квітня 2018
Thumbnail Служба зайнятості, як державна соціальна установа, постійно тримає в полі зору такі категорії населення, як діти з обмеженими можливостями, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,...
Тернополянки вибороли призові місця на міжнародному турнірі з вільної боротьби
Четвер, 05 квітня 2018
Thumbnail Тернополянки Катерина та Вероніка Кондратенко вибороли призові місця на міжнародному турнірі з вільної та жіночої боротьби, що проходив у місті Ковелі, Волинської області.
Гусятинчани вчилися ефективному веденню сільського господарства
Четвер, 29 березня 2018
Thumbnail У Гусятинському районному центрі зайнятості року відбувся навчальний семінар на тему: «Ефективне ведення сільського господарства». У заході взяли участь 14 осіб, серед яких ті, хто цікавиться...