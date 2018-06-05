Щоб влаштуватися фельдшером тернополнка заплатила 1000 доларів

На Тернопільщині директор комунального лікувального закладу та його заступник вимагали 1000 доларів від тернополянки за можливість працевлаштуватися фельдшером.

Співробітники управління захисту економіки Тернопільщини спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції краю затримали на гарячому заступника директора медичної установи.

Після отримання обумовленої суми грошей заступник намагався втекти на власному авто, проте не справився з керуванням і його автівка врізалась у дерево. Відразу після ДТП зловмисника затримано.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди).