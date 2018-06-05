Помічниця виховательки у садочку обкрадала дітей

В одному з дошкільних закладів Чорткова 32-річна помічниця виховательки обкрадала малюків.

За тиждень до поліцейських надійшли повідомлення від чотирьох потерпілих. Усі заявили про те, що в їхніх дітей зникли вироби із золота – три сережки та хрестик. Батьки спочатку думали, що діти загубили прикраси, проте закралися сумніви, коли стали відомими деякі деталі, про які розповідали самі діти.

Оперативними заходами поліцейським вдалося встановити, що до злочину може бути причетна 32-річна співробітниця дошкільного закладу. Врешті зловмисниця у скоєному зізналася. Розповіла, що крадені прикраси здавала до ломбардів, а виручені гроші витрачала на власні потреби.

Вирішується питання щодо оголошення чортківчанці підозри. Триває досудове розслідування, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.