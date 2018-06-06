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До реанімації після ДТП потрапив місячний хлопчик
У дорожньо-транспортній пригоді постраждав місячний хлопчик. Немовля знаходиться в реанімаційному відділенні. За меддопомогою звернулася і мама малолітнього та ще один пасажир. Водій-винуватець втік з місця автопригоди.
Аварія трапилася 5 червня о 13:29 у Чорткові. За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota Camry на нерегульованому перехресті не пропустив автівку, яка рухалася головним шляхом. В результаті - врізався в Audi 100.
Усі потерпілі з Audi. Після надання меддопомоги потерпілих, крім дитини, відпустили за місцем проживання. У дитини закрита черепно-мозкова травма, струс, гематома тім'яної ділянки голови.
Водій Toyota Camry з місця пригоди втік та правоохоронці розшукали порушника. Чоловік стверджує, що залишив місце події, оскільки побоявся самосуду.
Уникнути відповідальності винуватцеві не вдасться, наголосили у поліції.
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