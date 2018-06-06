До реанімації після ДТП потрапив місячний хлопчик

У дорожньо-транспортній пригоді постраждав місячний хлопчик. Немовля знаходиться в реанімаційному відділенні. За меддопомогою звернулася і мама малолітнього та ще один пасажир. Водій-винуватець втік з місця автопригоди.

Аварія трапилася 5 червня о 13:29 у Чорткові. За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota Camry на нерегульованому перехресті не пропустив автівку, яка рухалася головним шляхом. В результаті - врізався в Audi 100.

Усі потерпілі з Audi. Після надання меддопомоги потерпілих, крім дитини, відпустили за місцем проживання. У дитини закрита черепно-мозкова травма, струс, гематома тім'яної ділянки голови.

Водій Toyota Camry з місця пригоди втік та правоохоронці розшукали порушника. Чоловік стверджує, що залишив місце події, оскільки побоявся самосуду.

Уникнути відповідальності винуватцеві не вдасться, наголосили у поліції.