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Із вікна четвертого поверху випав однорічний малюк

vypav maluk z viknaМалюк, якому виповнилося лише рік і два місяці, зміг самостійно вибратися на підвіконня, і через відчинене вікно, закладене москітною сіткою,  випав з висоти четвертого поверху.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

П’ятого червня о 17.20 до чергової частини Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря бригади швидкої допомоги про те, що в селі Білокриниця з квартири, розташованої на четвертому поверсі, випав хлопчик, 2017 року народження. Маля з важкими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до реанімаційного відділення районної лікарні, а згодом перевезено до дитячого обласного лікувального закладу.

На момент нещастя в помешканні була мати хлопчика – жінка поралася на кухні і малюк був поруч та в якийсь момент поповз до кімнати. Нещастя трапилося в лічені хвилини.

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