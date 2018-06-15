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Новозбудовані очисні споруди вартістю 1,5 млн грн на Тернопільщині не працюють

truba stik 5627Однією з найгостріших екологічних проблем Тернопільської області є скиди неочищених та недостатньо очищених стічних вод у поверхневі води об‘єктами житлово-комунального господарства.

Для поліпшення екологічного стану річок у 2015-2017 роках за кошти державного та місцевих бюджетів реконструйовано та збудовано очисні споруди в 11 населених пунктах області, повідомляє екологiчна iнспекцiя Тернопiльщини.

Для вивчення стану роботи цих очисних споруд створена робоча група, до складу якої включені представники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області.

23 травня робочою групою обстежені очисні споруди МКП «Добробут» у м. Бережани по вул. Корольова, інспекцією відібрано проби зворотних вод і встановлено, що очисні споруди біологічної очистки не забезпечують належної очистки, експлуатуються з порушеннями, через що елементи очистки знищені. Зауважимо, що це лише один із п‘яти випусків стічних вод в Бережанах, обладнаний очисними спорудами, на який витрачено кошти на суму 1,591 млн. грн. 

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