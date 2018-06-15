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Поліцейські відповідають онлайн на питання, які турбують тернополян. Як вчинити, якщо Вас шантажують на «інтим»?14-06-2018
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У дитячому садочку на Кременеччині кишкова інфекція: захворіло 9 дітей
На Кременеччині зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, в результаті якого постраждало 9 осіб, всі діти. Всі потерпілі відвідувачі дошкільного навчального закладу, що у селі Гаї.
В період з 13 по 14 червня в кременецьку районну лікарню за медичною допомогою звернулось 9 малолітніх вихованців садка з попереднім діагнозом «гастроентероколіт невстановленої етіології».
Наразі загрози життю жодного з пацієнтів немає.
Навчання у дошкільному закладі призупинено. Працівники обласної санепідемстанції розпочали санітарно-епідеміологічну перевірку закладу, аби встановити основні причини захворювання малечі.
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Новини тернополян
Тернополянки вчилися формувати позитивні емоції
Четвер, 14 червня 2018
Четвер, 14 червня 2018
На червневому засіданні жіночого клубу «Гармонія», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, учасниці спілкувалися на тему: «Ресурси негативних почуттів».
В бібліотеці Тернополя безкоштовно вчитимуть англійської носії мови
П'ятниця, 08 червня 2018
П'ятниця, 08 червня 2018
Хочеш вивчити або вдосконалити свої знання з іноземної мови? Тоді приходь на заняття у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді.
На Зборівщині відбулось справжнє дитяче свято: невгамовні аніматори, яскраві конкурси та емоції
Середа, 06 червня 2018
Середа, 06 червня 2018
Масштабне розважально-музичне свято цими вихідними відбулось в с.Ренів на Зборівщині. З нагоди Дня захисту дітей малечі із навколишніх сіл влаштували незабутні забави із аніматорами, конкурсами,...
Для дітей на Театральній площі Тернополя провели фестиваль «Я МАЮ ПРАВО»
Понеділок, 04 червня 2018
Понеділок, 04 червня 2018
На Театральній площі міста Тернополя відбувся фестиваль «Я МАЮ ПРАВО», на якому нагородили переможців регіонального етапу конкурсу малюнків «Я маю право» дипломами I, II, III ступенів, із зазначенням...
Ярмарок вакансій: ТОВ «Тервікнопласт» запропонувало 43 вакансії, у тому числі й для осіб з інвалідністю
П'ятниця, 01 червня 2018
П'ятниця, 01 червня 2018
Фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували для безробітних тернополян ярмарок вакансій на виробництві - ТОВ «Тервікнопласт».
Козівських безробітних вчили ефективному веденню сільського господарства
П'ятниця, 18 травня 2018
П'ятниця, 18 травня 2018
У Козівському районному центрі зайнятості відбувся навчальний семінар для жителів села "Ефективне ведення сільського господарства" за участю в.о. обов’язків начальника відділу агропромислового розвитку Козівської районної...
Благодійний Фонд MagneticOne.Org запрошує долучитися до проекту "Переклад онлайн курсів"
Субота, 12 травня 2018
Субота, 12 травня 2018
Команда Благодійного Фонду “MagneticOne.Org” нагородила волонтерів-перекладачів, які долучилися до проекту “Переклад онлайн курсів”.
Смачна та корисна подорож до «Молокії»
Середа, 02 травня 2018
Середа, 02 травня 2018
Впродовж двох днів (26 та 27 квітня 2018 року) ПрАТ «Тернопільський Молокозавод» («Молокія») гостинно відкрив свої двері та надав можливість Тернопільському міськрайонному центру зайнятості провести...
Зберегти здоров’я потерпілим на виробництві допоможе Фонд соціального страхування України
Четвер, 12 квітня 2018
Четвер, 12 квітня 2018
Одним із основних завдань, яке ставить перед собою Фонд соціального страхування України, є надання допомоги потерпілим на виробництві та особам, які тимчасово втратили працездатність.