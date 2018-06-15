У дитячому садочку на Кременеччині кишкова інфекція: захворіло 9 дітей

На Кременеччині зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, в результаті якого постраждало 9 осіб, всі діти. Всі потерпілі відвідувачі дошкільного навчального закладу, що у селі Гаї.

В період з 13 по 14 червня в кременецьку районну лікарню за медичною допомогою звернулось 9 малолітніх вихованців садка з попереднім діагнозом «гастроентероколіт невстановленої етіології».

Наразі загрози життю жодного з пацієнтів немає.

Навчання у дошкільному закладі призупинено. Працівники обласної санепідемстанції розпочали санітарно-епідеміологічну перевірку закладу, аби встановити основні причини захворювання малечі.